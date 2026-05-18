Homem é preso em São João do Ivaí após ameaçar esposa com faca

Um homem foi preso por violência doméstica na tarde de domingo (17), no distrito de Luar, em São João do Ivaí, após ameaçar a própria esposa com uma faca dentro de casa, conforme registro da Polícia Militar. A equipe foi acionada via Copom para atender a ocorrência e, ao chegar ao distrito, encontrou o irmão da vítima, que conduziu os policiais até o local onde a mulher estava.

Segundo relato da vítima à PM, ela chegava em casa quando encontrou o marido no interior da residência, embriagado e com uma faca. De acordo com o boletim, o homem fez ameaças e disse que, se ela entrasse, “iria ver o que iria acontecer”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Polícia Militar registra confusão em bar na Vila João XXIII, em Ivaiporã

Com medo, a mulher correu para a casa da mãe e acionou a Polícia Militar. Os policiais entraram na residência para tentar localizar o suspeito, mas ele já havia deixado o local. Em seguida, a equipe realizou patrulhamento nas proximidades e encontrou o homem na mesma quadra, em via pública.

Durante a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Ainda assim, diante da denúncia e da caracterização do crime de ameaça contra mulher em contexto de violência doméstica, o suspeito recebeu voz de prisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas por receio de fuga e para garantir a segurança da equipe e do próprio abordado. O homem e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para as providências legais.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE







