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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso em São João do Ivaí após ameaçar esposa com faca

Segundo a PM, mulher fugiu para a casa da mãe após ser ameaçada pelo marido embriagado no distrito de Luar

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 10:43:29 Editado em 18.05.2026, 10:43:25
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Homem é preso em São João do Ivaí após ameaçar esposa com faca
Autor Situação foi registrada pela PM no distrito de Luar - Foto: Pablo Valadares - Agência Senado

Um homem foi preso por violência doméstica na tarde de domingo (17), no distrito de Luar, em São João do Ivaí, após ameaçar a própria esposa com uma faca dentro de casa, conforme registro da Polícia Militar. A equipe foi acionada via Copom para atender a ocorrência e, ao chegar ao distrito, encontrou o irmão da vítima, que conduziu os policiais até o local onde a mulher estava.

Segundo relato da vítima à PM, ela chegava em casa quando encontrou o marido no interior da residência, embriagado e com uma faca. De acordo com o boletim, o homem fez ameaças e disse que, se ela entrasse, “iria ver o que iria acontecer”.

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LEIA MAIS: Polícia Militar registra confusão em bar na Vila João XXIII, em Ivaiporã

Com medo, a mulher correu para a casa da mãe e acionou a Polícia Militar. Os policiais entraram na residência para tentar localizar o suspeito, mas ele já havia deixado o local. Em seguida, a equipe realizou patrulhamento nas proximidades e encontrou o homem na mesma quadra, em via pública.

Durante a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Ainda assim, diante da denúncia e da caracterização do crime de ameaça contra mulher em contexto de violência doméstica, o suspeito recebeu voz de prisão.

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Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas por receio de fuga e para garantir a segurança da equipe e do próprio abordado. O homem e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para as providências legais.

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ameaça embriaguez POLICIA MILITAR Prisão são joão do ivai violência domestica
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