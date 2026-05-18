Homem é preso em São João do Ivaí após ameaçar esposa com faca
Segundo a PM, mulher fugiu para a casa da mãe após ser ameaçada pelo marido embriagado no distrito de Luar
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Um homem foi preso por violência doméstica na tarde de domingo (17), no distrito de Luar, em São João do Ivaí, após ameaçar a própria esposa com uma faca dentro de casa, conforme registro da Polícia Militar. A equipe foi acionada via Copom para atender a ocorrência e, ao chegar ao distrito, encontrou o irmão da vítima, que conduziu os policiais até o local onde a mulher estava.
Segundo relato da vítima à PM, ela chegava em casa quando encontrou o marido no interior da residência, embriagado e com uma faca. De acordo com o boletim, o homem fez ameaças e disse que, se ela entrasse, “iria ver o que iria acontecer”.
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Com medo, a mulher correu para a casa da mãe e acionou a Polícia Militar. Os policiais entraram na residência para tentar localizar o suspeito, mas ele já havia deixado o local. Em seguida, a equipe realizou patrulhamento nas proximidades e encontrou o homem na mesma quadra, em via pública.
Durante a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Ainda assim, diante da denúncia e da caracterização do crime de ameaça contra mulher em contexto de violência doméstica, o suspeito recebeu voz de prisão.
Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas por receio de fuga e para garantir a segurança da equipe e do próprio abordado. O homem e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para as providências legais.
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