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AGRESSÃO

Homem é preso em Rio Branco do Ivaí suspeito de dar soco na cabeça da mãe com deficiência auditiva

Vítima procurou a Polícia Militar e usou sinais para relatar o crime. Rapaz estava agitado, com sintomas de embriaguez

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso em Rio Branco do Ivaí suspeito de dar soco na cabeça da mãe com deficiência auditiva
Autor Foto: Divulgação

Um homem foi preso no início da tarde desta quarta-feira (4) suspeito de agredir a própria mãe, uma mulher com deficiência auditiva, no município de Rio Branco do Ivaí. O caso de violência doméstica foi descoberto após a vítima procurar o destacamento da Polícia Militar (PM) e relatar, por meio de sinais, que havia sofrido agressões. Para que a equipe policial compreendesse os detalhes do fato, a filha da mulher precisou atuar como intérprete, relatando que o irmão havia desferido um soco na cabeça da mãe.

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Com base na denúncia, os policiais se deslocaram até a residência da família, localizada na Rua Rio Amazonas, onde encontraram o suspeito. Ao ser questionado sobre a agressão, o homem negou a versão apresentada e tentou desqualificar a denúncia, alegando que a mãe possui problemas mentais. No entanto, a equipe constatou indícios do crime e deu voz de prisão ao rapaz, que apresentava sintomas de embriaguez e estava bastante agitado.

Devido ao estado de irritação do suspeito, os policiais precisaram utilizar algemas para contê-lo e garantir a segurança da equipe. O homem e a vítima foram encaminhados inicialmente ao hospital municipal para a confecção do laudo de lesão corporal. Na sequência, a ocorrência foi levada para a 53ª Delegacia de Polícia Civil de Faxinal para os procedimentos legais. A irmã do agressor acompanhou todo o trâmite na condição de testemunha e para continuar auxiliando na comunicação da mãe com as autoridades.

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direitos humanos JUSTIÇA Prevenção segurança pública violência domestica
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