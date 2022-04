Homem é preso em Rio Bom por tentativa de estupro de criança

Da Redação

A Polícia Militar de Rio Bom atendeu a ocorrência

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Rio Bom por tentativa de estupro de uma menina de 5 anos. A criança é filha de sua companheira. A mulher teria flagrado o homem nu, no quarto, com a criança.

Conforme relatos à Polícia Militar, a mãe teria ido ao Pronto Atendimento Municipal levar o outro filho dela para uma consulta médica e deixou a menina em casa, com o homem, com quem vivia há alguns meses. Como a consulta foi rápida, ela retornou em seguida e ao chegar a casa teria flagrado o companheiro nu, no quarto, com a menina, na cama do casal.

A mulher pegou a criança e a levou imediatamente para o Pronto Atendimento, onde foram atendidas por um médico e uma enfermeira, que acionou o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em seguida, o Conselho Tutelar informou a equipe da Polícia Militar, que saiu em diligências e conseguiu localizar o homem, que estava em um bar. Ele foi preso nesta quinta-feira (17), em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, de Marilândia do Sul, para as providências legais. No Boletim de Ocorrência registrado, a PM de Rio Bom anexou o laudo médico da consulta realizada com a criança no Pronto Atendimento Municipal.