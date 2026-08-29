Homem é preso em Marumbi após atirar contra placas de trânsito em rodovia

Arma foi encontrada dentro do carro do suspeito; outros dois passageiros foram liberados pela polícia

Um homem de 45 anos foi preso na noite de sexta-feira (28) por porte ilegal de arma de fogo após atirar contra placas de sinalização entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso, no Vale do Ivaí. A prisão aconteceu na Avenida Tiradentes, na região central de Marumbi.

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A ação policial teve início após a central receber denúncias de que os ocupantes de um Ford Fiesta de cor prata estariam realizando disparos em via pública.

Com base nas informações, os policiais conseguiram localizar e interceptar o automóvel em Marumbi. Havia três ocupantes no carro, com idades de 22, 31 e 45 anos. Na revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado com os passageiros. No entanto, durante as buscas no interior do veículo, a equipe localizou um revólver calibre 357. A arma estava com uma munição intacta no tambor e outras duas cápsulas já disparadas foram encontradas caídas dentro do carro.

Diante do flagrante, o homem de 45 anos assumiu ser o dono do revólver e confessou que havia disparado três vezes contra as placas de trânsito na rodovia entre Bom Sucesso e Marumbi.

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Ele recebeu voz de prisão no local, foi informado sobre seus direitos e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde responderá pelos crimes cabíveis. Os outros dois ocupantes do veículo prestaram esclarecimentos e foram liberados