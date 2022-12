Homem é preso em Marilândia por homicídio praticado em 2007

Da Redação

Equipe da Polícia Militar prendeu um homem de 45 anos com mandado em aberto

A Polícia Militar (PM) de Apucarana realizou o cumprimento de um mandado de prisão em Marilândia do Sul, no norte do Paraná. Um homem, de 45 anos de idade, foi detido pelo crime de homicídio qualificado.

De acordo com a polícia, o assassinato aconteceu no ano de 2007, na cidade de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O suspeito foi encontrado pela PM na região do Jardim Tókio.

Após o cumprimento do mandado em aberto, ele foi encaminhado para a delegacia.

Rapto no Vale do Ivaí

Um casal foi parar na Delegacia de São João do Ivaí após um mal entendido envolvendo um suposto rapto de crianças na cidade e também em Lunardelli e Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. Conforme as denúncias, o homem e a mulher estavam circulando pelas ruas da cidade em uma Chevrolet S10. No entanto, nesta sexta-feira (31), Davi e Thamiris, que são de Paranavaí, procuraram a Polícia Militar (PM) para esclarecer a situação. Os dois estavam acompanhados da filha.

De acordo com o homem, as placas de seu veículo foram expostas através de vídeos e fotos espalhadas nas redes sociais, e que isso estava prejudicando seu trabalho e a imagem de sua família. Ele contou que é vendedor de utensílios domésticos, sai pela região vendendo os produtos de casa em casa, e que não tem relação alguma com rapto de crianças. Segundo Davi, a família está na cidade há 30 dias e chegou a alugar um quarto em uma casa localizada em São João do Ivaí.

"Somos pessoas de bem e espero que vocês não acreditem nas histórias que estão falando sobre a gente pela internet", acrescenta Davi.

