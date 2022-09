Homem é preso em Jardim Alegre, após ameaçar e agredir menores

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na noite de domingo (18), por volta das 20h12, policiais militares do destacamento de Jardim Alegre foram acionados para o centro da cidade para atendimento de uma situação de ameaça e lesão corporal contra uma adolescente de 15 anos e um menor de 13 anos.

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, os policiais se deslocaram rapidamente ao local, e em um restaurante, encontrou os adolescentes. Onde passaram a relatar que os dois estavam em casa, quando em brincadeira a de 15 anos quebrou um vidro da porta de entrada.

Segundo ela, questão de 5 minutos depois, chegaram ao local, a mãe de seu primo e o namorado dela, os quais estavam embriagados. Quando ela informou que havia quebrado o vidro da porta, o homem começou a se alterar com os mesmos e passou a questioná-los quem pagaria o prejuízo, mesmo eles informando que não havia sido intencional, e começou então a ofendê-los, e foi se aproximando do menor, pegando-o pelo braço, e torcendo-o.

Na sequência, relatou o menor que no intuito de se defender, foi até a casa da sua avó, que fica no mesmo quintal, e pegou duas facas, dizendo ”se afaste de mim, porque se você vier para cima, vou te esfaquear!” ignorou e partiu para cima dele. A mãe entrou na frente do agressor, mas ela foi derrubada no chão, o que causou lesões em seus braços.

O menor então saiu correndo para a calçada, mesmo assim o agressor permaneceu ainda correndo atrás dele. Após se desvencilhar das agressões e da ameaça, foi correndo até um restaurante, para pedir ajuda, sendo informado pela menor que já havia acionado a PM.

Enquanto a equipe estava tomando a informação das vítimas próximo a um mercado, o homem que estava no interior da residência, saiu e veio em direção a equipe. Um policial foi até ele, e pediu para que aguardasse. Momento que passou a desobedecer, ofender e partiu para cima do militar, sendo necessário o uso da força e de algemas para contê-lo.

Mesmo contido, ainda passou a desferir vários chutes contra a equipe policial, e para resguardo da equipe policial, foi solicitado via COPOM apoio de Ivaiporã para condução do envolvido até o camburão. Enquanto a equipe aguardava o apoio chegar, um policial ainda no chão contendo o detido, o mesmo continuou a desacatar o policial. No camburão, ainda continuou a desacatar a equipe policial, e passou a dar chutes, cabeças e socos, causando danos na viatura.

Questionada a namorada a respeito dos fatos, confirmou toda a atitude do namorado conforme o relatado por seu filho e sua sobrinha, inclusive confirmando as lesões causadas por ele quando a empurrou.

Os envolvidos foram conduzidos até a sede da 6ª CIPM de Ivaiporã para confecção do boletim, e posteriormente até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis. Durante a confecção do boletim, ele continuou com a agressividade contra a equipe e os demais policiais que se encontravam no local e desferiu vários chutes e socos no interior do camburão.

