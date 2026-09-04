Homem é preso em Jandaia do Sul por agentes da 17ª SDP em operação da PCPR

Operação Quem Quer Ser Milionário investiga fraude em falsa comunicação de furto de tratores e foi deflagrada em Londrina, Maringá e em Jandaia do Sul

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois investigados e cumpriu mandados de busca e apreensão durante uma operação contra uma possível fraude envolvendo a falsa comunicação do furto de dois tratores agrícolas. As medidas foram cumpridas nesta sexta-feira (04), em Londrina, Jandaia do Sul e Maringá, no Norte do Estado.

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Em Jandaia do Sul, um dos investigados foi preso em cumprimento a mandado de prisão. A informação foi confirmada ao TNOnline pelo delegado-chefe da 17.ª Subdivisão Policial (17.ª SDP) de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues. Agentes da unidade prestaram apoio operacional na ação.

“Nossos agentes de polícia conseguiram localizar esse indivíduo na cidade de Jandaia do Sul. Ele era um indivíduo que estava usando tornozeleira eletrônica, já tinha passagens policiais, inclusive pela prática do crime de homicídio tentado”, explicou o delegado.

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O suspeito foi localizado após levantamento do endereço onde residia. Uma equipe da 17ª SDP se deslocou até Jandaia do Sul e efetuou a prisão. O homem já utilizava tornozeleira eletrônica e, de acordo com o delegado, possuía antecedentes criminais, incluindo uma tentativa de homicídio registrada em Curitiba.

Investigação iniciou após suposto furto de dois tratores e acionamento do seguro

Conforme a delegada da PCPR Mayara Dias, as investigações tiveram início após a comunicação do suposto furto dos dois tratores e o pedido de indenização junto à seguradora. Durante a apuração, um dos equipamentos foi localizado em manutenção em uma concessionária de Maringá.

“A investigação constatou que os números de chassi informados no sinistro correspondiam a máquinas pertencentes a um terceiro. O proprietário apresentou notas fiscais, seguros, registros de manutenção e histórico de utilização dos tratores e afirmou que nunca negociou os equipamentos com os investigados, mantendo-os sob sua posse e utilização”, disse a delegada.

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Os tratores vinculados aos chassis utilizados no sinistro foram adquiridos pelos valores de R$ 1,65 milhão e R$ 582,5 mil, totalizando aproximadamente R$ 2,23 milhões.

Operação também prendeu suspeito em Londrina e mirou dois alvos em Maringá

Durante o cumprimento das medidas judiciais, um dos alvos, em Londrina, foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido.

Já em Maringá, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra dois alvos.

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A investigação, conduzida pela Delegacia de Iretama, apura os crimes de estelionato e comunicação falsa de crime, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das diligências.

Questionado sobre a dimensão da fraude, o delegado Marcus Felipe afirmou que os valores envolvidos são elevados e que os investigados aparentam ter conhecimento sobre a prática desse tipo de crime.

“Pelo volume, pelo tipo de golpe, o que se pode afirmar é que são pessoas especializadas na prática desse tipo de crime”, afirmou.

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Após os procedimentos necessários, os investigados foram encaminhados ao sistema penitenciário. A investigação prossegue para análise do material apreendido e individualização da conduta de cada envolvido.