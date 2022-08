Homem é preso em Jandaia do Sul após agredir esposa e sogro

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Duas mulheres foram agredidas em casa, no domingo, em Marilândia do Sul.

Um homem, de 35 anos, foi preso na noite deste sábado (13), em Jandaia do Sul, após agredir a esposa, de 37 anos, e seu pai. A mulher segurava o filho do casal, uma criança de um ano, quando as agressões ocorreram. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

Chegando no local, a PM encontrou a vítima com o olho esquerdo com hematoma e relatou para a equipe que tinha sido agredida pelo marido com um chute no rosto.

O autor, um homem, de 35 anos, estava na parte externa da casa e recebeu voz de prisão. Porém, conforme o boletim, ele não obedeceu e disse que ninguém iria entrar em sua residência e ainda deu socos para atingir a equipe. A mãe do autor, ainda segundo a PM, ficou dizendo que não podiam prender seu filho apenas por ter agredido a mulher.

O pai da vítima também estava no local e estava com o rosto após ser agredido ao tentar ajudar a filha e o neto, de um ano. O agressor foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil para procedimentos. As vítimas foram levadas para o pronto atendimento médico.

