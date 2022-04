Da Redação

Homem é preso em Jandaia após invadir casa da ex-exposa

Um homem, de 36 anos, foi preso em Jandaia do Sul durante a noite desta segunda-feira (14), após invadir a casa da ex-mulher no centro da cidade.

A Polícia Militar (PM) foi até o local e conversou com a vítima, que informou que o ex entrou pela janela do quarto, abriu a porta e passou a discutir com ela.

Além disso, conforme a vítima, o autor proferiu ameaças de morte contra a mulher e saiu do local. Como a mulher tinha vontade de representar contra o ex-marido, ele foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil. Ambos foram orientados pelos policiais.