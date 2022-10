Homem é preso em J. Alegre após agredir e ameaçar companheira com faca

Da Redação

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (12), após ameaçar a amásia com uma faca e quebrar uma tábua de cortar carne a agredindo. O caso foi por volta das 21h15 em Jardim Alegre no Paraná.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada via COPOM para atendimento de uma situação de violência doméstica, onde segundo a solicitante, uma criança de 9 anos, pedia socorro pois seu padrasto estaria com uma faca no pescoço de sua mãe.

Rapidamente a equipe deslocou até o local, onde vizinhos e também da solicitante e a filha da vítima indicaram a casa onde estaria o casal.

Os policiais entraram no quintal, e depois de algum tempo saiu pelo corredor da residência o autor, sendo então dado voz de abordagem ao mesmo. Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado. Ao ser localizado.

A vítima estava muito agitada e chorando muito, e relatou que no período da tarde havia saído com seus filhos e algumas amigas. Ao retornar para sua casa por volta das 20h50, encontrou o amásio sentado no sofá.

Ele estava muito agressivo e passou a agredi-la verbalmente querendo saber onde ela estava. Mesmo a vítima tentando se explicar, ele a agrediu fisicamente com uma tábua de cortar carnes, e aplicou vários golpes em sua cabeça, inclusive quebrando ao meio a tábua.

A vítima relatou ainda, que após quebrar a tábua de carnes em sua cabeça, o autor derrubou-a no chão vindo a aplicar-lhe vários chutes nas costas, barriga e na cabeça.

Ele também a ameaçou de morte (quando a vítima informou que sairia de casa com seus filhos), o homem pegou uma faca, colocando em seu pescoço, inclusive causando um pequeno ferimento com sangramento.

Após tirar a faca do pescoço da vítima, o autor a pegou pelo pescoço e bateu a cabeça dela várias vezes contra a parede, derrubando-a no chão e a agredindo novamente com chutes.

Uma amiga tentou impedir as agressões, mas sem sucesso. Que neste momento, foi quando ouviu a voz da equipe policial chamando-a pelo nome, e parou com as agressões contra ela.

Ainda segundo a mulher, é rotineiro as agressões por parte de seu amásio, inclusive mostrou para os policiais uma cicatriz de uma facada em sua barriga que causou a 30 dias atrás em outra briga que ocorreu entre o casal.

A equipe do Conselho Tutelar compareceu ao local e acompanhou a situação, dando encaminhamento aos filhos da vítima para a sua irmã, que ficou responsável pelos menores.

Diante da situação, foi dado voz de prisão ao autor, sendo necessário o uso de algemas visto ele se encontrava muito agitado e nervoso. Após foram conduzidos até o DPM de Jardim Alegre para lavratura do boletim de ocorrência, e posteriormente à 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.

Também foi apreendido a faca utilizada na agressão e ameaça, e a tábua de carnes quebrada ao meio utilizado também na agressão.

