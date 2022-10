Homem é preso em Ivaiporã suspeito de furtar TV em residência

Da Redação

Um homem foi preso na tarde de sexta-feira (28) em Ivaiporã na Rua Nilo Peçanha suspeito de furtar uma televisão em uma residência.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 15h30, onde populares relataram que havia um homem dentro de uma casa, possivelmente praticando furto, que pulou a janela dos fundos da residência e correu sentido a um mato.

No local, a equipe fez contato com o proprietário da residência, que disse que estava trabalhando no momento em que ocorreu o fato, porém, ao entrar na casa deu por falta de sua TV, marca Samsung 32 polegadas.

A equipe também fez contato com uma das testemunhas. Ele disse se tratar de um indivíduo alto, magro, pele morena, que trajava uma camiseta preta com detalhes vermelhos, a frente da camiseta era predominante preta e a parte de trás predominante vermelha.

Em diligência, os policiais localizaram na Rua Nilo Peçanha, um suspeito com todas as características físicas e com as vestes relatadas pela testemunha. Ao ser dado voz de abordagem ele não obedeceu e a todo momento tentava se desvencilhar da revista pessoal já ocorrendo crime de desobediência.

Indagado sobre o fato e onde estaria o televisor, ele negou o furto. Porém, a equipe fez contato com as testemunhas que confirmaram que realmente seria o autor do furto.

Diante do fato, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para procedimentos cabíveis.

