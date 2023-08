Homem é preso em Ivaiporã por dirigir bêbado e quase atropelar pessoas

Um homem foi preso na tarde de domingo (20), após dirigir em zigue-zague pelas ruas do distrito de Jacutinga, no município de Ivaiporã. De acordo com a Polícia Militar, o condutor que não tinha CNH, e realizou o teste do bafômetro que comprovou a embriaguez ao volante.

A equipe de serviço foi solicitada via COPOM a comparecer à Rua Ivaiporã, no distrito de Jacutinga, onde segundo solicitações de populares, havia um veículo GM/Corsa de prata trafegando em zigue-zague, e que em dado momento quase atropelou transeuntes.

A equipe então deslocou até o distrito e avistou o veículo suspeito que estava ligado em cima da calçada. O condutor ao ver a viatura, tentou sair do local quase colidindo com motocicletas que estavam estacionadas.

Realizada a abordagem foi constatado que o motorista não possui CNH, se encontrava com sinais de embriaguez, tais como: hálito com odor etílico, andar cambaleante e havia urinado nas calças. Sendo então realizado o teste do etilômetro que aferiu 1,26 mg/l, constatando a embriaguez.

Ele foi conduzido até a 6ªCIPM para lavratura do B.O.U e posteriormente entregue a 54ª D.R.P para as providências cabíveis.

