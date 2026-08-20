Homem é preso em Ivaiporã durante cumprimento de mandado por roubo

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Polícia Militar localizou o homem em via pública, no Centro, durante o cumprimento da ordem judicial

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (19), na Avenida Maranhão, no Centro de Ivaiporã, durante o cumprimento de um mandado de prisão.

A equipe RPA localizou o homem em via pública e confirmou a existência da ordem judicial. O mandado foi expedido pela Justiça de Santa Catarina.

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Segundo a Polícia Militar, o homem é investigado por crime previsto no artigo 157 do Código Penal, que trata de roubo.

Após a prisão, ele foi encaminhado ao Departamento Penitenciário (Depen).

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