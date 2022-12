Homem é preso em Ivaiporã, após ameaçar e agredir companheira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

imagem ilustrativa

Na madrugada desta terça-feira (20) um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar (PM), depois de ameaçar a esposa de 31 anos de morte e a agredir fisicamente. A ocorrência foi na Rua José Bonifácio, em Ivaiporã, por volta das 2 horas.

continua após publicidade .

A guarnição foi acionada para Rua José Bonifácio via Copom, onde o solicitante anônimo, relatava que um vizinho estaria batendo na mulher.

- LEIA MAIS: Família de Apucarana pede orações para contador internado em SP

continua após publicidade .

No local em contato com o suposto agressor, ele relatou que estaria apenas discutindo com sua amásia.

Os policiais então conversaram com a mulher. Ela relatou que teria saído com sua amiga, e ao retornar na madrugada por volta de 2 horas, o convivente não queria deixá-la entrar na residência.

Após abrir a casa ele passou a agredi-la com tapas no rosto e apertões causando escoriações nos braços e na boca.

continua após publicidade .

Disse ainda, que não seria a primeira vez e havia sofrido agressões anteriores, assim como ameaças de morte.

Diante da vontade da vítima em representar, foi dado voz de prisão ao autor, que foi conduzido até a 6 ª CIMP para providências. Posteriormente o detido foi entregue ao Deppen para lavratura do flagrante.

Siga o TNOnline no Google News