Homem é preso em Ivaiporã após agredir segurança em danceteria

O homem foi encanhado ao hospital pela equipe do Samu

Na noite de domingo (23.07) um homem foi preso em Ivaiporã após agredir um dos seguranças numa danceteria, localizada na Rua Sertanópolis em Ivaiporã. A situação foi por volta das 22h30.

No local os policiais militares conversaram com um segurança, ele informou que houve uma situação onde uma pessoa teria partido para cima dos seguranças.

Após ser retirado do estabelecimento ele teria ido em um terreno baldio, tomado posse de uma pedra e retornado ao local e agredido um dos seguranças que caiu no chão. A vítima teria batido a cabeça e ficado sem quaisquer movimentos.

O homem que apresentava inchaço na têmpora direita foi encaminhado ao hospital pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)Com a chegada da equipe foi feita a abordagem do agressor e após colher as informações, foi dado voz de prisão.

Tendo em vista toda a situação, os policiais averiguaram aos arredores para tentar encontrar a utilizada na situação, mas não foi encontrada.

O autor foi para a 6ªCIPM para a confecção do boletim de ocorrência e depois conduzido para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis ao caso.

