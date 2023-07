Homem é preso em Ivaiporã após agredir esposa e cunhado de 16 anos

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta terça-feira (11.07), depois de agredir a esposa e o irmão dela de 16 anos, em Ivaiporã.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, por volta das 03h30 a guarnição foi acionada via Copom para comparecer a uma residência no centro da cidade, onde estaria ocorrendo uma situação de violência doméstica.

Chegando ao local, a vítima relatou que seu convivente ingeriu bebida alcoólica e ficou bastante alterado, vindo a desferir socos, tapas em seu rosto, e tentou lhe enforcar e ainda proferiu xingamentos, chamando-a de “vagabunda”.

Um adolescente, irmão da vítima que se encontrava na residência tentou proteger a irmã, mas também foi agredido pelo autor.

Diante dos fatos, e do interesse das vítimas em representar contra o autor, as partes foram encaminhadas até a 6ª CIPM para a confecção do B.O.U. e posteriormente até a 54ª DRP para as providências cabíveis.

