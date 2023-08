Homem é preso em Ivaiporã após agredir e tentar enforcar a esposa

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) em Ivaiporã, na quarta-feira (23), após agredir com socos e tentar enforcar a companheira em uma casa na Rua Emilio Menezes.

Segundo a PM, a equipe foi acionada via Copom, por volta das 22h10, após uma pessoa informar que na residência próxima a dela havia uma mulher pedindo socorro que aparentava estar sendo agredida pelo marido.

A guarnição foi ao local e ao se aproximar da casa foi possível ouvir gritos de socorro e frases como ''me deixa sair'', ''eu quero sair daqui'', além de um homem com a voz exaltada. O homem quando notou a presença da equipe, permitiu que a mulher saísse da casa.



A vítima foi indagada sobre a situação, e relatou que havia sido agredida pelo marido com socos no rosto e depois ele teria pegado um travesseiro e colocado em seu pescoço no intuito de enforcá-la. Quando ela conseguiu se desvencilhar dele, tentou insistentemente sair de sua casa, sendo impedida.

Diante dos relatos e da situação constatada pela equipe policial ao chegar no local, foi dada voz de prisão ao autor. Após a confecção do B.O.U, as partes foram encaminhadas à 54ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de polícia judiciária.

