Homem é preso em Ivaiporã após agredir a ex-companheira em bar

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de quinta-feira (26) e prendeu um homem por violência doméstica, após ele agredir a ex-companheira. A situação foi por volta das 21h30, em um bar localizado na Rua Paulista, na Vila João XXIII, em Ivaiporã

Chegando ao local a equipe entrou em contato com a vítima, ela relatou que o ex-convivente chegou ao bar onde ela estava e de forma alterada começou a ameaçá-la e agredi-la.

Disse ainda que o ex-amásio tentou arremessar uma garrafa de cerveja, porém não a acertou e na sequência começou a empurrá-la e por fim deu uma mordida em seu braço.

A vítima apresentava escoriações nos dois braços e nas mãos devido às agressões.

Diante do fato a equipe deu voz de abordagem ao autor, e com uso de algemas e o encaminhou o autor à UPA de Ivaiporã, ele tinha algumas escoriações no peito e nas costas, e posteriormente foi encaminhado à Delegacia de Ivaiporã para os procedimentos cabíveis.A motocicleta dele apresentava documentação regular, e foi encaminhada até o pátio da 6ª CIPM tendo em vista não haver no local pessoa que pudesse se responsabilizar pelo veículo.

