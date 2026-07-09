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CRIME SEXUAL

Homem é preso em Goiás suspeito de abusar de adolescente de Jandaia do Sul pela internet

A prisão ocorreu em Rio Verde (GO) durante a segunda fase da Operação Fio de Ariadne

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 14:41:13 Editado em 09.07.2026, 14:41:06
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Homem é preso em Goiás suspeito de abusar de adolescente de Jandaia do Sul pela internet
Autor O homem de 31 anos foi preso nesta quinta-feira (9) - Foto: Reprodução/ PCPR

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Jandaia do Sul, prendeu nesta quinta-feira (9) um homem de 31 anos investigado por crimes sexuais praticados pela internet contra uma adolescente de 12 anos. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na cidade de Rio Verde, em Goiás, durante a segunda fase da Operação Fio de Ariadne. A captura ocorreu em uma ação integrada com a Polícia Civil goiana.

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O caso veio à tona após a direção de uma instituição de ensino de Jandaia do Sul acionar as autoridades. A equipe pedagógica identificou no aparelho celular da aluna diversas conversas de elevado teor sexual, além de fotografias íntimas e vídeos pornográficos que evidenciavam o aliciamento. A partir dessa denúncia, os investigadores paranaenses iniciaram um minucioso trabalho de inteligência e análise forense digital para descobrir a identidade de quem estava por trás das mensagens.

O rastreamento exigiu o cruzamento de informações obtidas junto a operadoras de telefonia, provedores de internet e plataformas digitais. O trabalho técnico permitiu mapear múltiplas linhas telefônicas, perfis virtuais, registros de conexão e endereços de IP utilizados para a comunicação com a vítima. Todos esses rastros cibernéticos convergiram para o investigado no estado de Goiás.

Ainda na primeira fase da operação, as equipes policiais já haviam cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Na ocasião, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos, dispositivos de armazenamento de dados, uma grande quantidade de chips de celular e anotações com e-mails e senhas de acesso.

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Com o avanço das investigações e a análise pericial dos eletrônicos, o homem foi formalmente indiciado pela prática de estupro de vulnerável e pelo armazenamento de pornografia envolvendo criança ou adolescente. Com base nos indícios reunidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, medida que foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário e executada com sucesso pelas forças de segurança integradas.


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abuso infantil crimes cibernéticos jovens polícia civil segurança infantile
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