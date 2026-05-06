Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Jandaia do Sul

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Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na tarde desta quarta-feira (06), em Jandaia do Sul (PR).

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A prisão foi realizada pela Polícia Civil, que encaminhou o suspeito ao Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen).



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Segundo a corporação, o homem permanecerá à disposição do Poder Judiciário para os procedimentos legais.