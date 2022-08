Homem é preso em flagrante durante furto em mercado de Marumbi

Da Redação

O sistema de vigilância eletrônica de um supermercado do centro de Marumbi permitiu ao proprietário acionar a Polícia Militar durante um furto, na noite desta quinta-feira (18). O empresário viu pelas câmeras que a loja havia sido invadida e acionou a PM.

O proprietário do mercado abriu a loja para que os policiais fizessem a averiguação, quando localizaram um indivíduo no interior do mercado, praticando o furto. Ao ladrão havia recolhido 83 reais em notas e moedas no caixa do mercado e estava com seis tabletes de goma de mascar e já havia separado uma série de produtos que pretendia levar, como cervejas, bolachas, chocolates e até uma máquina de cartão.

Preso em flagrante, o homem relatou que havia entrado na loja pelo telhado, além de ter quebrado vidros de uma janela. Ele havia derrubado vários alimentos das prateleiras e fazia isso quando da chegada da equipe policial.

O homem foi encaminhado para a delegacia de polícia de Jandaia do Sul. E conforme o boletim policial, no deslocamento, fez ameaças, dizendo que iria matar uma pessoa, que estaria fazendo intrigas entre ele e a mãe.

