Homem é preso em flagrante após furto de moto no Vale do Ivaí

Um homem foi preso em flagrante por furto, na madrugada deste domingo (20), em Cruzmaltina, por volta das 3h40. O detido estava em uma motocicleta Sundown 125 de vermelha que pouco antes havia sido furtada em Lidianópolis.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pela equipe da Guarda Municipal (GM) de Cruzmaltina para a Rua Eurides Cavalheiro de Meira, onde foi visualizado através do sistema de monitoramento da cidade um indivíduo deitado embaixo de um veículo, provavelmente tentando furtar gasolina.

Foi contato com o indivíduo e ele relatou que estava procurando um local para dormir, sendo então liberado. Pouco depois, foi visto o suspeito tentando se evadir em uma motocicleta Sundow Hunter vermelha com avarias, sem painel com fios cortados.

Sendo então acionado a Central de Comunicação da PM para verificar a procedência do veículo foi constatado que era produto de furto. Diante do flagrante foi dada a voz de prisão ao autor.

A equipe da Polícia Militar prestou apoio a equipe da Guarda Municipal confeccionando o BOU, bem como, acompanhou encaminhamento do indivíduo e da moto para a 53ª DRP de Faxinal.

