Homem é preso em flagrante após furto a Posto de Saúde, em Faxinal

Na noite de domingo (15), a guarnição da Polícia Militar (PM) de Faxinal foi acionada via Copom a comparecer à Rua Dr. Leonidas Buy, no Jardim Santa Helena, onde pessoas relataram que viram um indivíduo correndo com um objeto em suas mãos em direção ignorada. Posteriormente, o suspeito retornou e entrou no Posto de Saúde.

A equipe foi ao local, onde foi realizado o cerco, sendo que entraram pela parte externa; um policial viu o suspeito e deu voz de abordagem. O indivíduo saiu correndo pela parte de trás do posto de saúde, onde tentou escalar uma tela de aproximadamente dois metros de altura e caiu.

Sendo então contido e algemado foi indagado sobre o motivo de ter entrado no estabelecimento. Ele disse que anteriormente tinha furtado o monitor de computador e entregou a um traficante na Rua 2 no Jardim Pedro Gonçalves da Luz, como forma de pagamento por crack que havia pegado. Os policiais com apoio da equipe da PM de Grandes Rios foram à residência apontada pelo autor, porém sem êxito em localizar o suspeito de tráfico.

Ainda segundo os policiais o detido frequentemente realiza arrombamento e furta estabelecimentos no município.

Ao chegar à delegacia, o detido ainda proferiu ameaças contra a equipe, ameaçando a integridade física dos policiais e também de seus familiares.

