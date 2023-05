Homem é preso em flagrante, após assassinato em Rosário do Ivaí

Um homem de 26 anos foi morto com golpe de faca na cidade de Rosário do Ivaí, no centro norte do Paraná. O crime aconteceu por volta das 19 horas na Rua Mato Grosso, o autor de 42 anos foi preso em flagrante.

A guarnição estava em patrulhamento pela região da praça central de Rosário do Ivaí, quando populares chamaram a viatura e disseram que um homem conhecido teria efetuado uma facada em uma outra pessoa.

Quando os policiais se deslocavam para o local viram o suposto autor correndo. Foi feita a abordagem e retirada a faca com 15 centímetros de lâmina e total com o cabo de 28 cm.

O detido foi colocado no compartimento de presos e os policiais se deslocaram atrás da câmara municipal, onde estava a vítima caída.

Foi acionado a ambulância que junto com a equipe fez o socorro da vítima. Duas equipes médicas tentaram reanimar a vítima, porém ele não resistiu.

Os policiais também acionaram a Polícia Civil, bem como o Instituto Médico Legal para recolhimento do corpo que se encontrava no hospital.

O autor da facada foi encaminhado a 53ª Delegacia de Polícia de Faxinal, para as medidas de polícia judiciária.

