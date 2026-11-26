Embriagado, o autor impediu a saída da mulher por cerca de 30 minutos e precisou ser algemado devido à agitação e ao risco de fuga

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na tarde desta quarta-feira (25), em Borrazópolis, após tentar agarrar a ex-esposa à força, danificar o celular dela, ameaçá-la de morte e mantê-la trancada em casa por cerca de 30 minutos. A Polícia Militar foi acionada via Copom por volta das 17h15 para atender a ocorrência.

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De acordo com o relato da vítima aos policiais, ela havia ido até a residência do ex-marido para tratar de assuntos relacionados à guarda dos filhos. Durante a conversa, o homem tentou agarrá-la à força para beijá-la. Ao tentar gravar a situação, a mulher teve o aparelho celular danificado pelo agressor, que passou a ameaçá-la de morte e a impedi-la de deixar o imóvel.

Aproveitando um momento de distração do ex-marido, a vítima conseguiu acionar o telefone de emergência 190 e fugir para a rua, onde aguardou a chegada da viatura. Toda a ação foi presenciada pelos filhos do casal.

Ao abordar o suspeito, a equipe policial constatou que ele apresentava sinais de embriaguez. O homem negou as agressões e o cárcere, mas admitiu ter quebrado o celular da ex-mulher. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e precisou ser algemado devido ao seu estado de agitação e ao risco de fuga. Durante o atendimento, o detido ainda proferiu ameaças contra os policiais militares.

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As crianças ficaram sob os cuidados de uma familiar. O preso foi encaminhado inicialmente ao hospital para a realização do laudo de lesão corporal e, em seguida, conduzido ao Destacamento da Polícia Militar (DPM) e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.