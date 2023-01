Homem é preso em Arapuã por ameaça e embriaguez ao volante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na tarde de sábado (28) por volta das 17h30, ocorreu um chamado através do fone 190 que resultou na prisão de um homem por ameaçar a ex-namorada e por embriaguez ao volante, na Rua A, em Arapuã.

continua após publicidade .

No local, os policiais militares em contato com a solicitante, ela relatou à equipe que seu ex-namorado, minutos antes da chegada da viatura policial, estava no local proferindo ameaças, e se evadiu em um VW/Gol branco.

- LEIA MAIS: Após agredir esposa em Cruzmaltina, homem é preso em flagrante

continua após publicidade .

A equipe realizou patrulhamento nas imediações para localizar o autor. Cerca de 20 minutos após a saída da viatura do local, o agressor voltou e tornou proferir ameaças, inclusive portava uma faca de açougueiro.

Os policiais viram quando o indivíduo estava estacionando o veículo no local de maneira irregular.

Ele desembarcou do carro de maneira apressada com o andar cambaleante e entrou no estabelecimento.

continua após publicidade .

Sendo possível também aos policiais, constatar que o homem estava visivelmente embriagado. Foi oferecido o teste do bafômetro, porém o autor recusou.

Diante da situação e da vontade da vítima em representar em desfavor do agressor, ele foi conduzido até a sede da 6° CIPM para confecção do BOU.

Posteriormente foi entregue à 54ª DRP de Ivaiporã para as medidas cabíveis ao caso. O veículo foi recolhido para o pátio da 6° CIPM.

Siga o TNOnline no Google News