Homem é preso e menores apreendidos após furto a lanchonete

Um homem foi preso e dois adolescentes apreendidos na madrugada desta terça-feira (19), após arrombamento e furto a lanchonete Tomodachi's, em Borrazópolis. Um despachante localizado na Rua Minas Gerais próximo a lanchonete também teve a porta arrombada.

Foi furtado da lanchonete dinheiro e várias moedas, além de vários sorvetes. O responsável pelo despachante não conseguiu ter acesso ao interior do local por não estar com as chaves no momento, tendo de imediato identificado apenas o dano.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, no local a equipe fez contato com a vítima. Que apresentou à equipe imagens de sistema de câmeras, onde foi reconhecido o autor, que vestia um agasalho de cor preta com a marca adidas nas costas.

A equipe iniciou buscas e logrou êxito em localizar na residência, o indivíduo identificado nas imagens na câmera e os outros dois participantes, de 17 anos e de 13 anos.

Todos estavam dentro da residência que apresentava diversos vestígios de uso de entorpecentes.

Também foram localizados dois sorvetes, e a embalagem de outro, já consumido. Um pequeno papel de cor amarela com a anotação, reconhecidos pela vítima, e todos estavam com uma quantia em dinheiro no bolso.

Diante dos fatos todos receberam voz de prisão e apreensão e foram encaminhados juntamente com as vítimas até a 53ª DRP de faxinal, para as providências cabíveis.