Homem é preso dirigindo embriagado após agredir a ex-esposa

Um homem foi preso na tarde de sábado (03-06), após agredir a ex-esposa, em Jardim Alegre. Após a agressão ele foi localizado pela Polícia Militar (PM) dirigindo embriagado.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, a equipe foi acionada via Copom, onde um homem informava que seu ex-genro havia invadido sua residência e agredido sua filha.

No local os agentes conversaram com a vítima e o pai dela. Foi relatado que o rapaz entrou na casa sem permissão. Estava muito agressivo e por motivos de ciúmes desferiu vários socos no rosto da ex-esposa, causando lesão em sua boca.

Antes de sair do local, o autor derrubou uma churrasqueira que estava na área da casa também causando danos.

A vítima relatou ainda, que toda situação foi presenciada por sua filha menor de 8 anos, que ficou muito assustada. Ela também disse que não é a primeira vez que foi agredida pelo ex-marido e tem uma medida protetiva contra ele.

De posse das características do agressor e diante do interesse de representação a equipe policial se deslocou até o residência dele no Distrito da Placa Luar.

Próximo ao local os policiais o encontraram conduzindo um VW Gol vermelho, sendo então dado voz de abordagem.

Ao descer do veículo, o autor se encontrava em visível estado de embriaguez, com o andar cambaleante, hálito etílico, olhos vermelhos e desordem nas vestes.

Ele realizou o teste de bafômetro que teve como resultado 0,79 mg/l, confirmando a embriaguez ao volante. Também foi constatado que estava com a CNH suspensa até 06/01/2024.

Diante dos fatos, agressor e vítima foram conduzidos até a sede da 6ª CIPM para confecção do B.O.U. Posteriormente conduzido a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.

O veículo foi apreendido e encaminhado até o pátio do DETRAN PR

