Homem é preso depois de ameaçar a mãe e a esposa na madrugada

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (10) por violência doméstica em Ivaiporã, depois de quebrar móveis da casa e ameaçar a esposa e a própria mãe. A situação foi por volta das 2h40, de acordo com a Polícia Militar.

A solicitante, disse que ao perguntar ao marido o motivo de ter chegado de madrugada, ele começou a ficar alterado, deferindo socos no guarda roupas, empurrando a solicitante e proferindo ameaças contra ela “vou tirar o filho de você” no intuito de chantagear, e ainda proferiu xingamentos contra a própria mãe chamando a de “vagabunda”, fatos estes confirmados pela mãe dele.

A mãe do agressor relatou ainda aos policiais que possui um boletim de ocorrência em andamento em desfavor do filho, pelo fato de violência doméstica. Disse ainda que nesta data o filho tentou pegar o veículo dela contra sua vontade para deixar o local.

Diante dos fatos todas as partes foram conduzidas à 6ª CIPM para lavratura do BOU. Ato contínuo a 54ª DRP e Deppen para providências. O autor em todo tempo cooperou e acatou as ordens da equipe policial.

