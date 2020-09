Homem é preso com pedras de crack em Califórnia - TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana prendeu nesta quinta (6), um homem, de 37 anos, por tráfico de drogas em Califórnia. Em apoio à cumprimento de mandado de busca e apreensão, juntamente com demais equipes policiais de Califórnia, a equipe de Operações com Cães, utilizou o cão de faro Jade.

Durante busca, a cachorra indicou um pote de plástico com 29 pedras de crack, pesando posteriormente 8 gramas da droga. Diante do fato, foi dada voz de prisão ao homem e conduzido juntamente com o entorpecente para delegacia de Polícia de Marilândia do Sul para as devidas providências. De acordo com a PM, também foi apreendido a quantia de R$ 1.548 em espécie, em notas variadas.