Homem é preso com munições na região após sucessivas quebras de medida protetiva

Ação foi deflagrada pela Delegacia de Jandaia do Sul após o suspeito ignorar repetidamente a ordem judicial de distanciamento da vítima

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente no Vale do Ivaí, nesta quarta-feira (7), um homem investigado por descumprir sucessivamente medidas protetivas de urgência a favor de sua ex-companheira. A captura ocorreu no município de Bom Sucesso, durante o cumprimento de mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão solicitados pela corporação e expedidos pelo Poder Judiciário.

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Durante as diligências na residência do investigado, conduzidas por agentes da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, as equipes localizaram munições de calibre .32. Após o flagrante do material e a efetivação da ordem de prisão, o homem foi imediatamente encaminhado ao sistema prisional, onde permanece detido e à disposição da Justiça.

As medidas cautelares foram solicitadas no âmbito de um inquérito que apura o desrespeito contínuo do suspeito às ordens de distanciamento. Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil aproveitou a ação para reforçar a orientação de que qualquer situação de violência doméstica ou suspeita de violação de medidas protetivas deve ser comunicada com urgência às autoridades policiais, visando garantir a segurança das vítimas e coibir a escalada da violência.