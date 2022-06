Homem é preso com facão após fazer ameaças no Porto Ubá

Da Redação

Policiais Militares de Lidianópolis prenderam um homem por ameaçar outro cidadão com um facão, na tarde de quarta-feira (08), no Distrito de Porto Ubá. A arma utilizada para ameaçar a vítima foi apreendida na ação.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, por volta das 14h40, foram recebidas denúncias relatando que um homem de posse de um facão estaria ameaçando de morte um outro indivíduo em frente ao Bar do Joaquim no distrito do Porto Ubá.

No local o suspeito foi abordado e em sua cintura foi localizado um facão de aproximadamente 30 cm de lâmina.

De imediato a vítima se apresentou alegando que assim que chegou ao bar o agressor começou lhe ameaçar de morte dizendo “eu vou te furar” apontando o facão em sua direção.

Questionado se conhecia o agressor, a vítima alegou que nunca o viu antes e que ele não é morador do distrito, questionado o abordado em portar o facão e de ameaçar de morte a vítima afirmou que não diria nada.

Diante do interesse de representar o e do flagrante de porte de arma branca o autor foi encaminhado ao destacamento para a lavratura do termo circunstanciado