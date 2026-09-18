Homem é preso com cerca de 1 kg de maconha em Ivaiporã

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Policiais localizaram a droga durante uma ação realizada após denúncia de tráfico na Avenida Brasil

Um homem foi preso pela equipe Rotam da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) na noite desta quinta-feira (17), em Ivaiporã, após uma denúncia relacionada ao tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h15, na Avenida Brasil. Durante a abordagem, os policiais localizaram com o suspeito uma quantidade significativa de maconha.

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Segundo a Polícia Militar, a droga apreendida totalizou aproximadamente um quilo. O homem recebeu voz de prisão pela equipe policial.

O suspeito foi encaminhado, juntamente com a droga apreendida à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

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