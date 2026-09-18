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Homem é preso com cerca de 1 kg de maconha em Ivaiporã

Policiais localizaram a droga durante uma ação realizada após denúncia de tráfico na Avenida Brasil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso com cerca de 1 kg de maconha em Ivaiporã
Autor O suspeito foi encaminhado, juntamente com a droga apreendida à Polícia Civil - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi preso pela equipe Rotam da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) na noite desta quinta-feira (17), em Ivaiporã, após uma denúncia relacionada ao tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h15, na Avenida Brasil. Durante a abordagem, os policiais localizaram com o suspeito uma quantidade significativa de maconha.

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Segundo a Polícia Militar, a droga apreendida totalizou aproximadamente um quilo. O homem recebeu voz de prisão pela equipe policial.

O suspeito foi encaminhado, juntamente com a droga apreendida à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

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ivaipora maconha POLICIA MILITAR Prisão segurança pública trafico de drogas
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