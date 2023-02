Homem é preso com caixa de lápis de cor e boné roubados na região

Da Redação

A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (22), em Mauá da Serra

Um homem foi preso nesta quarta-feira (22), após roubar uma caixa de lápis de cor e um boné de uma loja localizada em Mauá da Serra, no norte do Paraná. A solicitante, que é funcionária do estabelecimento, acionou a Polícia Militar (PM), e contou que o autor entrou no local, pegou um caderno de cartografia, fez rabiscos na primeira folha e foi embora sem pagar.

Conforme a vendedora contou para os policiais, o homem também fez ameaças de agressões. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um lápis de cor, que a funcionária disse ser da loja, além de um boné, que também foi levado do mesmo local.

Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado pela equipe para a Delegacia de Marilândia do Sul.

