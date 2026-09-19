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SEGURANÇA

Homem é preso com arma de fogo após briga em lanchonete de Faxinal

Segundo a PM, suspeito sacou a arma durante uma discussão e escondeu a pistola em uma caixa de cerveja

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso com arma de fogo após briga em lanchonete de Faxinal
Autor A situação foi em uma lanchonete na Av. Brasil - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi preso com arma de fogo após uma briga em uma lanchonete na Avenida Brasil, em Faxinal, na noite de sexta-feira (18).

A Polícia Militar fazia patrulhamento quando viu a confusão no Maverick Lanches. Testemunhas disseram que um dos envolvidos estava armado.

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Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola G2C calibre 9 mm dentro de uma caixa de cerveja azul. Também foram apreendidas 12 munições intactas.

Segundo a PM, o homem disse que comprou a arma no Paraguai e não tinha documentação. Ele também confirmou que sacou a pistola durante a discussão.

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Os envolvidos não quiseram representar pelas vias de fato. O homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito.

Ele passou por atendimento médico e foi encaminhado à Delegacia de Faxinal para as providências cabíveis.

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Arma de fogo Faxinal Munição de Uso Restrito POLICIA MILITAR porte ilegal de arma Violência em Lanchonete
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