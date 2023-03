Homem é preso com arma de fabricação caseira e munições, em J. Alegre

Da Redação

Um homem, que estava com uma arma de fogo transitando pelas ruas de Jardim Alegre no Centro Norte do Paraná foi preso na tarde desta quarta-feira (8), pela Polícia Militar. Ele também tinha em seu desfavor mandados de prisão em aberto.

Conforme consta em boletim da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), a prisão ocorreu por volta das 16 horas, na Rua São João, após perseguição policial.

Durante patrulhamento da equipe RPA do destacamento de Jardim Alegre, na Av. Matos Leão, os policiais viram um indivíduo com uma mochila nas costas, em atitude suspeita.

Ao notar a presença dos policiais, o homem apresentou certo nervosismo e, por isso, os PM’s decidiram abordá-lo.

Porém, ele não acatou voz de abordagem e saiu correndo, sendo abordado mais adiante, na Rua São João.

Foi localizado com o abordado uma arma de fogo de fabricação caseira com capacidade para 30 munições e cinco munições cal. .380 intactas, além de outros objetos de procedência duvidosa.

Também foi constatado no sistema que o cidadão possuía quatro mandados de prisão em aberto.

O detido juntamente com o material apreendido foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã.

