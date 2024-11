Homem é preso com 26 porções de crack prontas para venda em Marumbi

As substâncias foram encontradas em cima do sofá

Um homem foi preso após uma denúncia realizada em Marumbi, no Vale do Ivaí. As informações tratavam-se de um indivíduo, autor de furtos, que havia sido visto próximo a uma casa no centro da cidade por volta das 09h50 desta sexta-feira (25), mas, quem acabou preso foi o dono da residência. Entenda abaixo.

Populares acionaram a Polícia Militar (PM), informando que haviam visto o autor do furto de um restaurante da cidade, de onde foi levado carnes, vodka, refrigerantes e doces na madrugada de sexta. Segundo relatado, o suspeito faz uso de tornozeleira eletrônica. De imediato a equipe se deslocou até o endereço citado para averiguar a situação.

Ao chegar no local, uma residência no centro do município, a PM foi recebida por três pessoas - um homem, a sua companheira e a proprietária da casa. A dona do imóvel informou que o suspeito não estava no local e que a equipe poderia adentrar e procurar, assinando de livre e espontânea vontade a autorização de busca domiciliar.

Dentro da residência, foi possível ver de imediato, na parte externa e em cima do sofá, um saco plástico com diversas porções iguais a de crack, embrulhadas em papel alumínio. No total, haviam 26 porções da droga.

O homem, ao perceber que a equipe havia encontrado a substância, logo declarou ser o dono dos entorpecentes e que vendia para usuários locais e que, inclusive, o autor dos furtos seria um de seus clientes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a residência está ligada a várias ocorrências e denúncias sobre tráfico de drogas, sendo local de intenso monitoramento policial. O homem também possui boletins de abordagens, tráfico e consumo de drogas.

Portanto, como o indivíduo assumiu a propriedade das drogas, foi dado voz de prisão, sendo informado de seus diretos constitucionais. No entanto, ao perceber que seria preso, começou a negar e tentou fugir, tentando inclusive, dar socos e chutes em um soldado.

Visto que resistiria, a equipe da PM utilizou técnicas de imobilização e controle físico para algemá-lo. Vale ressaltar que a companheira do preso também "partiu para cima da equipe", mas saiu do local após a prisão.

O homem e as drogas foram conduzidas até o destacamento de Marumbi, para realização do boletim e demais providências. No local foi contatado que cada porção continha 3 gramas. Por fim, o preso foi encaminhado para a Delegacia Civil de Jandaia do Sul.

