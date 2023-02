Homem é preso após vizinho denunciar violência doméstica, no Vale

Da Redação

Imagem Ilustrativa

Na tarde deste domingo (19), um homem foi preso após a Polícia Militar (PM) de Califórnia ter sido acionada para atender um caso de violência doméstica na área central do município. A equipe se dirigiu até a Avenida Getúlio Vargas depois que um vizinho denunciou um caso de agressão na casa ao lado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, um homem de 40 anos estaria agredindo a esposa. Conforme a vítima, de 37 anos, a violência ocorre frequentemente, desde o nascimento do filho do casal, de três anos de idade.

Segundo relato da mulher às autoridades, o marido estava embriagado e, sem motivações, pressionou com muita força a sua perna na intenção de causar uma fratura. A vítima não ficou com lesões aparentes.

O casal está junto há aproximadamente 21 anos. As agressões nunca foram denunciadas, pois a vítima temia a possível reação do marido. No entanto, após ser instruída pelos policiais militares, a mulher decidiu representar criminalmente contra o esposo.

Foi dado voz de prisão ao homem pelo crime de violência doméstica. Os militares precisaram fazer uso de algemas, pois o agressor estava extremamente alterado. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Marilândia do Sul para os procedimentos cabíveis.

