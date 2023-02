Homem é preso após tumulto em Posto de Saúde de Califórnia

Da Redação

O detido foi encaminhado até o posto de saúde de Marilândia do Sul para atendimento médico e em seguida, até a delegacia do município

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira, 02, depois de desacatar funcionários e tumultuar o atendimento no Posto de Saúde Central de Califórnia, no Vale do Ivaí. A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada para conter os ânimos do cidadão, que estaria embriagado.

De acordo com o boletim de ocorrências, a PM foi acionada por uma enfermeira do local, que relatou que um homem embriagado estava tumultuando o atendimento. Ela disse que ele pediu para usar o telefone, e quando ela perguntou para quem ele queria ligar, ele tentou invadir o balcão e começou a dizer que ele pagava imposto e que eles tinham que fazer o que ele queria.

Enquanto a equipe policial conversava com os funcionários, o homem começou a dizer que não ia sair dali, e passou a desacatar os policiais. Foi então pedido novamente para que ele se retirasse dali, que fosse para sua casa, mas ele começou a gritar com a equipe, e chamar os policiais de “vermes”. Por esse motivo, foi dada voz de prisão pelo crime de desacato, desobediência, resistência e ameaça.

O detido foi encaminhado até o posto de saúde de Marilândia do Sul para atendimento médico e em seguida, até a delegacia do município.

