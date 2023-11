Homem é preso após tentativa de invasão da casa da ex-esposa na região

Na madrugada desta quinta-feira (16), um homem foi preso após tentar invadir a residência de sua ex-esposa, localizada na Rua Antônio Carlos Bovo, em Jardim Alegre. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 2 horas para atender a ocorrência.

continua após publicidade

No local, a solicitante relatou aos policiais que o ex-marido entrou no quintal da residência e quebrou o vidro de uma janela. Diante do insucesso, ele se evadiu do local.

LEIA MAIS: Socorristas atendem criança atropelada por carro em Ivaiporã

continua após publicidade

A mulher informou ainda que possui uma medida protetiva contra o ex-marido e que não foi a primeira vez que ele desrespeita a medida judicial. Ela também repassou à equipe policial as características do autor e a direção tomada por ele.

Foram realizadas buscas e o autor foi encontrado em frente à sua casa dele, momento em que foi dada voz de abordagem. Ele estava com um corte na mão devido a um soco em uma das janelas da casa.

Questionado sobre o motivo de ter ido até a residência da ex-mulher, ele alegou ter ido pedir dinheiro para pagar um mototáxi. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o homem foi encaminhado à 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã, para as medidas cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News