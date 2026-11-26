Vítima pediu ajuda na rua após o criminoso levar um notebook Lenovo; detido foi reconhecido e encaminhado à delegacia de Ivaiporã

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (25) suspeito de roubar um notebook de um estabelecimento comercial na Rua Cambé, em Jardim Alegre. A Polícia Militar foi acionada via Copom por volta das 13h25 para atender a ocorrência.

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De acordo com o relato colhido pela equipe policial no local, o suspeito entrou no comércio e anunciou o assalto colocando a mão na cintura, simulando estar armado. Na sequência, ele pegou um notebook da marca Lenovo e tentou fugir.

A vítima pediu ajuda na rua, e populares conseguiram agir rapidamente para recuperar o equipamento. O autor ainda conseguiu escapar inicialmente, tomando rumo ignorado, mas foi localizado posteriormente pelos policiais e reconhecido pelas vítimas.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para os procedimentos cabíveis. A vítima foi orientada sobre as medidas legais pertinentes ao caso.