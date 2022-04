Homem é preso após sair da cadeia e ameaçar ex-companheira

Da Redação

Imagem ilustrativa

No início da manhã de quinta-feira (21), por volta das 6h30, a Polícia Militar (PM) de Ivaiporã, prendeu um homem, suspeito de ameaça e descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira.

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência, no local em contato com a solicitante, ela relatou que o ex-marido saiu da cadeia no dia anterior, e desde então passou a segui-la. Na parte da manhã teria ido até a sua casa e ficou forçando o portão no intuito de entrar na residência, onde novamente a denunciante se sentiu ameaçada.

A mulher possui medida protetiva contra o ex-companheiro, que determina o afastamento de 500 metros da denunciante. No momento que a equipe chegou na residência, o autor havia se evadido, e foi informado que provavelmente estaria na casa de um amigo.

continua após publicidade .

Sendo assim, os policiais foram até o local e encontraram o suspeito no quintal. Após abordagem, ele foi preso e encaminhado juntamente com a vítima à 54ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais e deverá responder por descumprimento de medida protetiva e ameaça.