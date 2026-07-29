Homem é preso após quebrar móveis e ferir a esposa em Califórnia

Vítima teve o dedo fraturado com um cabo de vassoura e tentou evitar a prisão do agressor, mas polícia aplicou a lei de violência doméstica

Um caso de violência doméstica terminou em prisão na região central de Califórnia (PR), na manhã de terça-feira (28). Uma mulher foi agredida e impedida de sair de casa pelo próprio marido durante uma discussão motivada pela separação do casal.

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A Polícia Militar foi acionada após a advogada da vítima denunciar que a cliente estaria sendo mantida trancada na residência. Ao chegarem ao endereço, os policiais foram recebidos pelo homem, que vestia apenas roupas íntimas e apresentava arranhões nas mãos e nas pernas. Ele tentou justificar a confusão alegando que a esposa estava descontrolada devido a problemas de saúde e ao divórcio.

No entanto, ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram a mulher sentada no chão e chorando muito. Ela relatou que o marido não aceitava sua saída de casa e, em um ataque de fúria, começou a destruir os móveis. Durante a confusão, ele pegou um pedaço de cabo de vassoura e a golpeou, atingindo sua mão esquerda.

Mesmo machucada, a vítima disse aos policiais que não queria prejudicar o marido nem desejava que ele fosse preso; seu único objetivo era conseguir ir embora em segurança. A equipe, então, explicou que a lei brasileira determina que casos de agressão contra a mulher em ambiente doméstico não dependem da vontade da vítima para que o agressor responda pelo crime.

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Diante das evidências e da lesão constatada, o homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Marilândia do Sul.

A mulher foi socorrida por uma ambulância e encaminhada ao Hospital Municipal de Califórnia. Bastante abalada emocionalmente e com suspeita de fratura em um dos dedos, ela ficou em observação até reunir condições para ser transferida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, onde passaria por uma avaliação médica especializada.