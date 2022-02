Homem é preso após perseguir mulher em Ivaiporã

Da Redação

Um homem foi preso na Rua Marginal em Ivaiporã, na noite de segunda-feira (7), por volta das 20 horas, após perseguir uma mulher.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher passava pela rua, quando um rapaz trajando calça jeans e camiseta branca começou a lhe seguir. Assustada, ela começou a correr e o rapaz começou a jogar pedras.

Nesse momento a vítima pediu socorro e dois homens que estavam próximos lhe socorreram, sendo que o autor veio a desferir uma paulada em um dos homens, sendo contido logo após.

O Siate foi acionado e encaminhou um dos homens que socorreram a vítima até a UPA com suspeita de fratura no braço. O autor com um corte na cabeça foi atendido no local pelos socorristas.

Diante dos fatos, o perseguidor recebeu voz de prisão e juntamente com as vítimas encaminhado para lavratura do o termo circunstanciado.