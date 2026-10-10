Homem é preso após perseguir, agredir ex-companheira e quebrar carro em Califórnia

Agressão ocorreu no centro da cidade; após o ataque, autor foi até o destacamento policial e acabou detido

Uma briga motivada pelo término de um relacionamento terminou com agressão e carros danificados na noite desta sexta-feira (9), no Centro de Califórnia. O homem não aceitava o fim do namoro e acabou preso após perseguir e atacar a ex-companheira em via pública.

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De acordo com o registro policial, a vítima relatou que teve um relacionamento de cerca de um mês com o suspeito, que chegou a morar com ela. A relação terminou há cinco meses, mas o homem vinha perseguindo a mulher desde então. Na noite de sexta-feira, ao passar perto de um bar onde o ex-namorado estava, a mulher teve uma garrafa arremessada em sua direção, que não a atingiu.

Ela foi até em casa, pegou o carro e retornou ao local para filmar a conduta do homem. Ao chegar, foi tirada à força do veículo, sofreu um golpe no pescoço e foi derrubada no chão. Para se defender, a vítima pegou uma barra de ferro que encontrou na rua e atingiu o para-brisa do carro do agressor.

Em resposta, o homem tomou a barra de ferro das mãos da mulher e destruiu o vidro traseiro do automóvel dela, além de quebrar o celular da vítima e fugir.

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Enquanto a Polícia Militar atendia a mulher em frente ao destacamento da cidade, o suspeito apareceu no local muito alterado. Ele recusou as ordens de abordagem e precisou ser contido e algemado pelos policiais para garantir a segurança da equipe e dos envolvidos.

Ambos foram levados ao Posto de Saúde Municipal para atendimento médico. A mulher apresentou marcas no pescoço, braço e perna, enquanto o homem tinha um machucado leve na perna. Em seguida, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Marilândia do Sul para os procedimentos legais.