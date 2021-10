Homem é preso após oferecer R$ 100 a policiais militares

Da Redação

Imagem ilustrativa

Após causar confusão em uma agência bancária na Av. Paraná em Ivaiporã, na manhã de sexta-feira (15), um homem acabou preso por corrupção ativa.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi chamada e no local em conversa com o solicitante foi relatado que um homem de barba e com um fone de ouvido estava na agência e ameaçou alguns funcionários, além de perturbar com gritos o trabalho, causando tumultuo.

Momento em que foi visualizado o indivíduo saindo do banco, e colocou uma nota de 100,00 no para-brisa da viatura.

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência, ao ser abordado e indagado sobre o dinheiro relatou "é uma gorjeta para vocês policiais", oferecendo assim vantagem indevida aos policiais para se omitirem do seu ato de oficio.

Sendo configurado assim, a conduta de corrupção ativa, foi dado voz de prisão e encaminhado para a 54ª DRP de Ivaiporã para procedimentos.