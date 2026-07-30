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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Homem é preso após nova agressão contra mulher em Faxinal

Vítima denunciou perseguição, ameaças e uma nova agressão; suspeito tentou fugir antes de ser preso pela Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 09:12:05 Editado em 30.07.2026, 09:12:02
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Homem é preso após nova agressão contra mulher em Faxinal
Autor Homem foi preso após agressão, ameaças e perseguição - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica na noite de quarta-feira (29), em Faxinal, após a vítima denunciar uma nova agressão, além de perseguição e ameaças. A ocorrência deu continuidade a um boletim registrado anteriormente.

Segundo a PM, a mulher relatou que foi agredida com um chute em um estabelecimento comercial. Ela também afirmou que o suspeito ameaçou incendiar o local e colocar fogo nela.

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Os policiais localizaram o homem no Centro da cidade. Ele tentou fugir a pé, caiu e resistiu à abordagem, mas foi contido e preso. Em seguida, vítima e suspeito passaram por exames no Hospital Municipal e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Conforme a Polícia Militar, o casal possui um histórico de ocorrências de violência doméstica. O boletim também informa que há medidas protetivas de urgência em vigor envolvendo as mesmas partes.

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ameaças Faxinal medidas protetivas PERSEGUIÇÃO POLICIA MILITAR Prisão violência domestica
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