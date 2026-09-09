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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após mulher grávida denunciar agressões em Jardim Alegre

Vítima disse à PM que foi agredida pelo marido durante uma discussão. Suspeito foi localizado em um hotel no Porto Ubá, em Lidianópolis

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso após mulher grávida denunciar agressões em Jardim Alegre
Autor Mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal para atendimento - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi preso após a esposa, que está grávida, relatar à Polícia Militar que foi agredida durante uma discussão, na manhã de terça-feira (8), em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí.

Segundo o relato da mulher, o marido chegou em casa embriagado por volta das 2h. No entanto, por volta das 7 horas, os dois começaram uma discussão.

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A vítima afirmou aos policiais que levou um soco na costela e uma mordida no rosto. Ela também relatou ter pegado uma faca para se defender.

Ainda conforme o relato, o homem conseguiu retirar a faca e tentou deixar o local de motocicleta. A mulher disse que derrubou o veículo para impedir a saída.

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Segundo a vítima, o homem então voltou a agredi-la com socos na costela, no rosto e no peito. Ela informou aos policiais que está grávida.

A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Jardim Alegre para atendimento e registro das lesões. Depois, a PM fez buscas pelo suspeito, mas não o encontrou inicialmente.

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À noite, os policiais receberam uma denúncia sobre o possível paradeiro do homem. Ele foi localizado em Lidianópolis, em um hotel no Porto Ubá e recebeu voz de prisão.

O suspeito e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã. O caso será apurado pela autoridade polícia judiciária.

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AGRESSÃO Jardim Alegre Judiciário Mulher grávida POLICIA MILITAR violência domestica
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