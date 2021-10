Homem é preso após incendiar casa e carro de ex-esposa

Da Redação

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), na manhã desta quinta-feira (14), após incendiar o carro e a residência de sua ex-esposa, em Cambira, no Paraná.

Após entrar em contato com a vítima e vizinhos da mulher, a PM suspeitou que o autor do crime seria o ex-marido da moradora, que então foi chamado a comparecer do Destacamento da Polícia Militar. À polícia, o homem confirmou o crime, dizendo que a ideia era atear as chamas no atual companheiro de sua ex-mulher e que se houvesse a possibilidade de sair da delegacia naquele momento, iria novamente tentar cometer o homicídio.

A moradora contou para a PM que o relacionamento entre eles terminou em 2013 e que há alguns dias o suspeito vinha proferindo ameaças a ela.

A Polícia Civil e a perícia também foram solicitadas a ir ao local do crime. O carro deu perca total e a casa ficou bastante comprometida, com risco de desabamento. Segundo a polícia, órgãos competentes foram acionados para realizarem uma vistoria na residência.