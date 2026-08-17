Homem é preso após furto de televisão em Jardim Alegre

Televisão de 40 polegadas foi recuperada durante diligências da Polícia Militar; envolvidos foram levados à Central de Flagrantes

A Polícia Militar recuperou uma televisão furtada de uma residência em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, no domingo (16). Um homem suspeito de cometer o crime foi localizado durante as diligências.

O caso começou na Rua Castelo Branco. O morador informou que seu filho chegou à residência por volta das 16h e encontrou a porta de entrada arrombada.

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Uma televisão de 40 polegadas havia sido levada do imóvel. O filho do morador suspeitou de um indivíduo e saiu de bicicleta para tentar localizá-lo e recuperar o aparelho.

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Durante as diligências, policiais de Jardim Alegre, com apoio de uma equipe de reforço de Ivaiporã, abordaram o possível suspeito. Segundo a Polícia Militar, ele confessou o furto e indicou o local onde havia deixado a televisão.

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O aparelho foi encontrado na casa de uma mulher. Ela relatou aos policiais que havia entregue R$ 400 para ficar com a televisão. A polícia também localizou os R$ 400, que estavam com um familiar do suspeito. O dinheiro e a televisão foram apreendidos.

Os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para apresentação à autoridade competente e adoção das medidas cabíveis.

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